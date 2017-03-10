"ምዕጻው ማእከል ጥዕና ማርቆስ ብፖለቲካዊ ምኽንያት እዩ" ዶ/ር ማርቆስ ገሰሰ

Dr Markos gesese Source: Dr Markos gesese
Published 11 March 2017 at 7:33am
Source: SBS
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ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ አብ መቐለ ንዝርከብ ማርቆስ ፍሉይ ማእከል ሕክምና ውሽጣዊ ሕማም አርባዕተ ረቑሓታት አየማልአን ኢሉ ንሓደ ዓመት ካብ ስርሑ ደው ኣቢልዎ፡፡ ወናኒ ማርቆስ ፍሉይ ማእከል ሕክምና ውሽጣዊ ሕማም፡ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ እቲ እገዳ ቅኑዕ ዉሳነ አይኮነን፡ እቶም ንመአገዲ ዝቐረቡ ረቛሒታት ንማእከል ሕክምና ተባሂሎም ዝተቐመጡ ዘይኮኑስ ን ሆስፒታል ዝምልከቱ እዮም፡፡ ገለ ድማ ጠቐነታት እዮም ይብሉ፡፡ ንዝርዝር ትሕዝቶ ምስ ወናኒ ማርቆስ ፍሉይ ማእከል ሕክም ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ዝገበርናዮ ቃለ ምልልስ ነዚ ልጋብ ጠዊቕኩም ስምዑዎ፡፡
Published 11 March 2017 at 7:33am
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