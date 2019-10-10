ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኤሪሳት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብብዝሒ ስለዝስማዕ ብዙሕ ርእይቶታት ይመጸና'ዩ፡Play23:07ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: ዩትዩብGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (42.34MB)Published 10 October 2019 at 7:13pmSource: SBSAvailable in other languages ቃለ መሕትት ምስ ኣካያዲ መደበር ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳት ኣቶ ዘካርያስ ገሪማPublished 10 October 2019 at 7:13pmSource: SBSAvailable in other languagesShareLatest podcast episodesቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስርብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ