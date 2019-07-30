ቃለ መሕትት SBS ትግርኛ ምስ ወ/ሮ ሶፊያ ተስፋማሪያም

Source: SBS, Ghideon
Published 31 July 2019 at 9:25am
By Beyene Semere
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ኣብዚ ቃለ መሕትት፡ ሶፊያ ተስፋማሪያም መን እያ? ካብ ንእስነት ክሳብ ዕብየት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ብኸመይ ኣትያን ናብዚ ዘላቶ ደረጃን በጺሓን ምስ ኤልሳ ጭሩም ዝምድናኣ እንታይ እዩ? ምስ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ ዶት ኮም ዝነበራ ናይ ቤት ፍርዲ ውጥጥ እንታይ እዩ? ንዓሊ ዓብዱ ልኡኽ ወያነ እዩ ንምንታይ ኢላቶ? ፖለቲካ ኤርትራ ብዓይና ሃገራዊ ኣገልግሎትን ስደት መንእሰያት ኤርትራን መሕወዪ ግብሪ 2% መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምንታይ የውዕሎ? ንፕረሲደንት ኢሳያስ ከመይ ትገልጾ? ካልእን ኣብዚ ተመሊሱ ኣሎ። እዚ ቃለ መሕትት ወይዘሮ ሶፎያ ተስፋማርያም ናብ ኣውስትራሊያ መጺኣትሉ ኣብ ዝነበረት ዝተገብረ ኮይኑ፡ ሎሚ ናይ ኤርትራ ወኪል ኣብ ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ብምሻማ ምኽንያት ብምግባር ዳግማይ ናብ ሰማዕቲ ነብሎ ኣለና።
Published 31 July 2019 at 9:25am
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