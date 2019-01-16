ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ህዝባዊ ግምባርን ህዝቢ ኤርትራን ነጻጺልካ ዘይረኣዩ ኣካላት እዮም፡” ዳኒኤል መሓሪ። “ኤርትራ ህዝባን ካብ ህዝባዊ ግምባር ይዓብዩ።” ሑሴን ዓ/ዋስዕ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Interview SBS Tigrinya

Source: AAP

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Published 16 January 2019 at 3:50pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ቀዳማይ ክፋል ዘተ፡ ኣብ መንጎ ክልተ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዘለዎም ኤርትራዊያን ዝኾኑ ኣቶ ዳኒኤል መሓሪ ካብ ኣመሪካን ኣቶ ሑሴን ዓብደልዋስዕ ካብ ኣውስትራሊያ። ካብ ዝተላዕሉ ነጥቢታት፣ ተቓወምቲን ደገፍቲን መንግስቲ፡ ስምምዕ ኢትዮ-ኤርትራን ስምዒት ህዝቢን፡ ቅዋም፡ እሱራት፡ ጠለባት ህዝቢ ኤርትራ።

Published 16 January 2019 at 3:50pm
By Beyene Semere
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መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን፥ ትዕዝብቲ ጋዜጠኛታት ኣብርሃም ተ/ልኡልን ተመስገን ደበሳይን

መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን፥ ትዕዝብቲ ጋዜጠኛታት ኣብርሃም ተ/ልኡልን ተመስገን ደበሳይን



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