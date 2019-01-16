“ህዝባዊ ግምባርን ህዝቢ ኤርትራን ነጻጺልካ ዘይረኣዩ ኣካላት እዮም፡” ዳኒኤል መሓሪ። “ኤርትራ ህዝባን ካብ ህዝባዊ ግምባር ይዓብዩ።” ሑሴን ዓ/ዋስዕ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen “ህዝባዊ ግምባርን ህዝቢ ኤርትራን ነጻጺልካ ዘይረኣዩ ኣካላት እዮም፡” ዳኒኤል መሓሪ። “ኤርትራ ህዝባን ካብ ህዝባዊ ግምባር ይዓብዩ።” ሑሴን ዓ/ዋስዕPlay27:46ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (50.84MB)Published 16 January 2019 at 3:50pmBy Beyene SemereSource: SBSAvailable in other languages ቀዳማይ ክፋል ዘተ፡ ኣብ መንጎ ክልተ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዘለዎም ኤርትራዊያን ዝኾኑ ኣቶ ዳኒኤል መሓሪ ካብ ኣመሪካን ኣቶ ሑሴን ዓብደልዋስዕ ካብ ኣውስትራሊያ። ካብ ዝተላዕሉ ነጥቢታት፣ ተቓወምቲን ደገፍቲን መንግስቲ፡ ስምምዕ ኢትዮ-ኤርትራን ስምዒት ህዝቢን፡ ቅዋም፡ እሱራት፡ ጠለባት ህዝቢ ኤርትራ።Published 16 January 2019 at 3:50pmBy Beyene SemereSource: SBSAvailable in other languagesመስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን፥ ትዕዝብቲ ጋዜጠኛታት ኣብርሃም ተ/ልኡልን ተመስገን ደበሳይንመስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን፥ ትዕዝብቲ ጋዜጠኛታት ኣብርሃም ተ/ልኡልን ተመስገን ደበሳይንShareLatest podcast episodesቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስርብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ