“ከሰስትን ፈረድቲን ባዕሎም፡ ኣሰርቲን ተማጎቲን ዕርቂ ኣወጅቲን ባዕሎም ክኾኑ ኣይክእሉን’ዩም።” ቀሺ ፕሮፌሶር ኣትናቴዎስ

Athanasius Ghebre-Ab Source: Athanasius Ghebre-Ab
Published 19 July 2017 at 10:58am
By Beyene Semere
Source: SBS
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ሳልሳይ ፓትርያርክ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣቡነ እንጦንዮስ ድሕሪ ናይ 11 ዓመታት ማሕዩር ንፈለማ ግዜ ፡ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ርእሰ-ኣድባራት ቤ/ክ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስትያን ኣብ ቅዳሴ ከምተራእዩን ዕርቂ ከምዝወረደን ተገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባዚ ጉዳይ መብርሂ ክህቡና ንሓላፊ ዝምድናታት ወጻኢ ቀኖናዊ ሃገረ ስብከት ናይ ሰሜን ኣመሪካ፡ ኣውሮጳን ማእከላት ምብራቕን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ፡ ቀሺ ፕሮፌሶር ኣትናቴዎስ ገብረ-ኣብ ኣዘራሪብና ኣለና ኣብዚ ብምጥዋቕ ክስማዕ ይከኣልዩ።
Published 19 July 2017 at 10:58am
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