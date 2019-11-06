Source: Supplied
Published 6 November 2019 at 4:15pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
ኣብዚ ቅሩብ እዋን፤ ክልተ መጻሕፍቲ ማለት፤ ምምልላእ፡ ምህናጽ ሕጉስ ስድራቤት ከምኡውን፡ ምክእኣል፡ ጠንቅታት ዘይምቅዳው መጻምድትን ኣተኣላልያኡን ዝብላ ክልተ ዓበይቲ መጻሕፍቲ ጽሒፉ ናብ ዕዳጋ ቀሪቡ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ብዙሕ ፍትሕ ናይ ሓዳር ገኒንሉ ዘሎ እዋን፤ ምዕባይ ቆልዑ ጸገም እናኾነሉ ዝመጸሉ ኩነታት፤ ንሕብረተሰብ ዝጠቕሙ መጻሕፍቲ፤ ንመዓልታዊ ህይወት መግቢ ክኸውን ኢሉ ጸሓፊ መጻሕፍቱ ኣበርኪቱ ኣሎ። ነዚ ምኽንያት ብምግባር ጠንቅታትን ኣተኣላልያን ጸገማት ሓዳር፡ ብፍላይ ኣብ ወጻኢ እናነበርካ ሕጉስ ስድራ ብኸመይ ይህነጽ ኣብዝብል ዕላል ምስ ጸሓፊ ክፍለዮሃንስ ተወልደብርሃን (ጎርደን) እተገብረ ዕላል።
Published 6 November 2019 at 4:15pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share