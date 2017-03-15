ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

"ብተደጋጋሚ ዘሕዝን ታሪኽ መንእሰያት ክትሰምዕ ድቃስ ዝኸልእ እዩ።" መሳይ ያሕያ ዓሊ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Mesay Yahya Ali

Mesay Yahya Ali Source: Mesay Yahya Ali

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 16 March 2017 at 9:38am
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages

ፕሮጀክት ምንጋር ሓቀኛ ታሪኽ፡ ነቶም ኣብ መገዲ ዝርከቡ ኤርትራዊያንን ሶማያዊያንን ዝዓለመ ፕሮጀክት እዩ። እቶም ብኽንደይ ጸገም ኣብ እውሮጳ ዝኣተዉ ስደተኛታት ዘሕለፍዎ ታሪኽ ብምስናድ ነቶም ኣብ ማእከል ስደተኛታት ዝርከቡ መንእሰያት ብምር ኣይ ናይ ፍላጥ ዉሳነ ስደት ክውስኑ ዝሕግዝ እዩ። መሳይ ያሕያ ዓሊ ሓንቲ ካብ ኣወሃሀድቲ እቲ ፕሮጀክት ናይ UNHCR እያ። ብዛዕባ ዕዮኦምን ኣብ ጉዕዞ ዘጋጥሞም ጸገማትን ውጽኢትን ገሊጻትልና ኣላ። ንምስማዕ ነዚ መልጎም ጠውቑ፡፣

Published 16 March 2017 at 9:38am
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ

FRANCE-ECONOMY-MARKET

ዕዳጋ ምኻድን ምሽማትን ኣብ ፈረንሳ እናቖረርካ ኮይኑ