"ብተደጋጋሚ ዘሕዝን ታሪኽ መንእሰያት ክትሰምዕ ድቃስ ዝኸልእ እዩ።" መሳይ ያሕያ ዓሊ

Mesay Yahya Ali Source: Mesay Yahya Ali
Published 16 March 2017 at 9:38am
By Beyene Semere
Source: SBS
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ፕሮጀክት ምንጋር ሓቀኛ ታሪኽ፡ ነቶም ኣብ መገዲ ዝርከቡ ኤርትራዊያንን ሶማያዊያንን ዝዓለመ ፕሮጀክት እዩ። እቶም ብኽንደይ ጸገም ኣብ እውሮጳ ዝኣተዉ ስደተኛታት ዘሕለፍዎ ታሪኽ ብምስናድ ነቶም ኣብ ማእከል ስደተኛታት ዝርከቡ መንእሰያት ብምር ኣይ ናይ ፍላጥ ዉሳነ ስደት ክውስኑ ዝሕግዝ እዩ። መሳይ ያሕያ ዓሊ ሓንቲ ካብ ኣወሃሀድቲ እቲ ፕሮጀክት ናይ UNHCR እያ። ብዛዕባ ዕዮኦምን ኣብ ጉዕዞ ዘጋጥሞም ጸገማትን ውጽኢትን ገሊጻትልና ኣላ። ንምስማዕ ነዚ መልጎም ጠውቑ፡፣
Published 16 March 2017 at 9:38am
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