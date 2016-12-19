ኣብ 2016 ብዙሕ ሰማዒ ካብ ዝረኸቡ መደባት (1) ፡ "ዝጀመርኩዎ ናይ ሕክምና ትምህርተይ ምስወዳእኩ: ናብ ኤርትራ ከይደ ንህዝበይ ክሕግዝ'የ" መንእሰይ ሰዊት በላይ
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Published 20 December 2016 at 7:50am, updated 20 December 2016 at 8:00pm
By Beyene Semere
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ሬዲዮ SBS/Tigrinya ኣብ ዓመተ 2016 ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታትን ብዝተፈላለዩ ኣገባባትን ብኣማኢት ዝቑጸሩ መደባት ፈኒዩ እዩ፡ ካብቶም ዝቐረቡ መደባት፡ ብሰማዕቲ ዓቢ ኣቓልቦ ረኺቦም፡ ብማሕበራዊ መዲያ ኣቢሎም ኣብ ምሉእ ዓለም ተዘርጊሖም ብብዝሒ ካብተሰምዑ ንገለ ገለ ከነቕርብ ኢና። ንሎሚ እዛ ምስ መን እሰይ ሰዊት በላይ ካብ ሆባርት ዝተገብረት ዕላል ነቕርበልኩም። ጓል ሓሙሽተ ዓመት ቆልዓ 'ከላያ ካብ ኤርትራ ምስወለዳ ናብ ኣውስትራሊያ መጺኣ፡ክቱር ናይ ሙዚቃ ስሚዒት ኣለዋ ንህዝቢ ከተማ ሆባርት ኣብ ጽርግያን ኣብ ኣዳራሻትን ብጥ ዑም ዜማ ተዛንዮ። ኣብዚ እዋን ነዊሕ ጐዕዞ ትምህርቲ ሕክምና ተታሓሒዛቶ ኣላ። ዶክተር ክትከውንን ናብ ኤርትራ ተመሊሳ ህዝቢ ክትሕግዝን ዝደረኻ እንታይ ኮን ይኸዉን? ምስሰማዕኩሞ መልሲ ክጸንሓኩምዩ፡
Published 20 December 2016 at 7:50am, updated 20 December 2016 at 8:00pm
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