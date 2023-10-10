"ሓያሎ ጥርጡራት ዕጡቓት ቀቲለ" ሰራዊት እስራኤል ፡"ኣብ ጋዛ ብዘይምልክታ ኣባይቲ እንተ ዓንዩ ፡ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽረይ ዘለዉ እስራኤላውያን ክቐትሎ'የ።" ሓማስ
Palestinians evacuate children, women, and the elderly from under the rubble of their destroyed home after an Israeli air raid on Gaza City, on 16 May. Source: Getty
ሰራዊት እስራኤል ፡ "ሓያሎ ጥርጡራት ዕጡቓት ቀቲለ" ክብል ከሎ ሓማስ ድማ ኣብ ጋዛ ሲቪላዊ ኣባይቲ እንተ ዓንዩ ፡ ነቶም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ዘለዉ እስራኤላውያን ከምዝቐትል ኣፈራሪሑ ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ብእስላማዊ ጕጅለ ሓማስ ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፡ሰራዊት እስራኤል ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ 300,000 ወተሃደራት ኣዋፊሩ ከም ዘሎን ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ብተወሳኺ ነታ ወሽመጥ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝዓጸወን ገሊጹ ። ዕጡቓት ሓማስ ን900 እስራኤላውያን ድሕሪ ምቕታሎምን ካልኦት ሓያሎ ሰባት ድሕሪ ምሓዞምን ፡ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ኣብ ዝርከብ እተፈላለየ ቦታታት ተቖጻጺሮም እዮም ። ድሕሪ እቲ ንሰዓታት ብእስራኤል ዝተገብረ ጽዑቕ ደብዳብ ፡ ኣፈኛ ሓማስ ኣቡ ዑቢዳ ፡ ሲቪላዊ ኣባይቲ ብዘይ መጠንቀቕታ እንተ ተደብዲቡ ፡ እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ምሩኻት እስራኤል ናይ ቅትለት ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ገሊጹ ። ሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ ከም ዝሓበሮ ፡ ካብ ቀዳም ንነጀው ብ ኣየር እስራኤል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፡ ብውሕዱ 687 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም ፡ 3,726 ድማ ቈሲሎም ኣለዉ።
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