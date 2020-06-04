ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ንነብሶምን ንኻልኦትን ዝኣልዩ ግዝያዊ ቪዛ ዘለዎም ሰባት ኮሮናቫይረስ ምስ ኣሰናኸሎም እንታይ ይኹኑ? ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ከ?Play15:57ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (29.23MB)Published 4 June 2020 at 6:15pmSource: SBS ኮቪድ-19 ብዝለዓለ መጠን ህይወት ክሳብ 97,000 ዝኾኑ፡ መደባት ሓገዝ ኮቪድ-19 ናይ ፈደራል መንግስቲ ክቕበሉ/ክረኽቡ ዘይክእሉን መሰጋገሪ ቪዛ ዝሓዙን ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ ኣሰናኺሉ’ሎ።Published 4 June 2020 at 6:15pmSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር