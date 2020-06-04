ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ንነብሶምን ንኻልኦትን ዝኣልዩ ግዝያዊ ቪዛ ዘለዎም ሰባት ኮሮናቫይረስ ምስ ኣሰናኸሎም እንታይ ይኹኑ? ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ከ?

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Uber eats rider

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Published 4 June 2020 at 6:15pm
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ኮቪድ-19 ብዝለዓለ መጠን ህይወት ክሳብ 97,000 ዝኾኑ፡ መደባት ሓገዝ ኮቪድ-19 ናይ ፈደራል መንግስቲ ክቕበሉ/ክረኽቡ ዘይክእሉን መሰጋገሪ ቪዛ ዝሓዙን ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ ኣሰናኺሉ’ሎ።

Published 4 June 2020 at 6:15pm
Source: SBS
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እንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት

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ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

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