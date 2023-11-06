ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (06 ሕዳር 2023)
ናይ ሰኑይ 6 ሕዳር 2023 ምሉእ ትሕዝቶ፡ ኣብ ኣውስትራልያ ቀንዲ ጠንቂ ሞት ሕማም ልቢ እዩ ። ብገምጋም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 12 ደቒቕ ሓደ ኣውስትራልያዊ ብሰንኪ ሕማም ልቢ ይመውት ። ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ሓደ ኣውስትራልያዊ ፡ብ ወቕዒ ልቢ ፡ይመውት ። ምልክታት ወቕዒ ልቢ ከመይ ጌርካ ከም እተለልዮን እንተ ኣጋጢሙ እንታይ ክትገብር ከም እትኽእልን ትፈልጥዶ ? ዝድህስስ ትሕዝቶ ኣለና ። ልኡኽና ካብ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ኣርእስታት፦ ኣብ ኤርትራ ቀረብ ደም ኣብ ትካላት ጥዕና ንምህብታም ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ተሳትፎኡ ከዕቢ ኣተሓሳሲቡ። ኲናት ትግራይ ዝተወለዐሉ ዕለት 24 ጥቅምቲ 2013 ዓም ግእዝ ብዝተፈላለየ መገዲ ተዘኪሩ። ብሰንኪ ኮሮናን ኲናትን ካብ መኣዲ ትምህርቲ ንዓመታት ቦኺሮም ዝጸንሑ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ብብዝሒ ተዓዊቶም። ስነ-ስርዓት ዕላዊ ምጅማር ፕሮጀክት ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ ተጀሚሩ። ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊን ካልእ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ዜማታትውን ክንጋብዝ ኢና። ሰኑይ ብምዃኑ ዘዛንዩ ሙዚቃታትውን ቀሪብና ኣለና። ኣርእስታት ዜና፥ ** ዓሰርተ ክልተ ኣውስትራሊያዊያን ትማሊ ምሸት ካብ ቓዛ ናብ ሲድኒ ኣትዮም። ** ናይ ሓሶት ኣጽዋርን ካራሩን ካልእ ብልሒ ዘለዎ ኣጽዋርን ንትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ከይሽየጥ ዝእግድ ሕግታት * ኣብ ኲንስላንድ ክተኣታቶ እዩ ። ** ኲናት ትግራይ ዝተወለዐሉ ዕለት 24 ጥቅምቲ 2013 ዓም ግእዝ ብዝተፈላለየ መገዲ ተዘኪሩ።
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