ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (21 ነሓሰ 2023)
ናይ ሰኑይ 21 ነሓሰ 2023 ዝተቐረቡ ናይ ሓደ ሰዓት ትሕዝቶ፡ ኣብዚ ደቂ ሰባት ካብ ቀደም ንላዕሊ ናይ ተክኖሎጂ ዉሉፋት ኮይኖሙሉ ዘለዉ እዋን፡ ቆልዑ ካብ ብኢንተርኔት ክመጽእ ዝኽእል ዓመጽ ክድሕኑ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ጥቓ ደቆም ክህልዉ ኣድላዪ እዩ። ደቅኹም እወታዊ ተመኩሮ ኣብ ኦንላይን ክረኽቡ እንታይ ክግበር ከምዝግባእ ዝገልጽ ሓደ ትሕዝቶ ቀሪቡ ኣሎ። ቅነ ኣሸንዳ ብምዃኑ ነዚ ዘንጸባርቕ ሓደ ትሕዝቶ ኣለና። ልኡኽና ዝሰደደልና ኣርእስታት ጸብጻብ፥ ላዕለዋይ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ካብ ዳያስፓራ ተጋሩ ኣውስትራልያ ሓገዝ ናውቲ ሕክምና ተበርኪትሉ። ሰበስልጣን ኢማራት ዓረብ ኢትዮጵያ ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንዝለኣኽ ሰደድ ከም ቀንዲ መእተዊ ነጥቢ ኮይና ክትሰርሕ ከም ዝደልዩ ኣፍሊጦም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብወገኖም ኢማራት ኣብ ሃፍቲታት ማይን ኢነርጂን ሓገዝ ከም ዝደልዩ ሓቢሮም። ኣብ ሃገራዊ ፈስቲቫል ኤርትራ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ፡ ትስፉው መጻኢ ዝእምት ምዃኑ ተገሊጹ። ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ ካብ ዝርእዮም ኣርእስታት ዜና ስፖርት፥ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት *ጉዳፍ ጸጋይ ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ኣትለቲክስ 2023 ቡዳፐስት ተዓዊታ፣ ለተሰንበት ግደይን እጅጋየሁ ታየን ከኣ ካልኣይትን ሳልሰይትን ወጺኤን ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ኩሉ መዳልያት ወሲደንኦ፣ * ኣብ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቀንስትዮ 2023 ስፐይን ንእንግሊዝ ስዒረን ተዓወትቲ ኮይነን፣ * ኣውስትራልያ ብሽወደን ተሳዒረን ብዘይመዳልያ ራብዓይቲ ወጺኤን፣ ኣርእስታት ዜና፥ ** ሩስያ ኣብ 47 ዓመት ንፈለማ እዋን ኣብ ወርሒ ናብ ደቡባዊ ዋልታ ወርሒ ከተዕልብ ዝገበረቶ ፈተነ በርዒንዋ። ** ኣውስትራሊያውያን ነዊሕ ዕድመ ኽነብሩን ዝያዳ ዓመታት ኣብ ጽቡቕ ጥዕና ከምዝነብሩ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ሓድሽ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ። ** ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግልባጥ ጃልባ ልዕሊ 24 ስደተኛታት ከምዝሞቱ ተፈሊጡ።
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