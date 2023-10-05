ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (5 ጥቅምቲ 2023)

Live Podcast Ibro 1.JPG

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

ሓሙስ 5 ጥቅምቲ 2023 ንሓደ ሰዓት ዝጸንሕ መደብና፥ ሎሚ ናይ ፈለማ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብና ካብ ሰዓት 11 ንግሆ ዝጅምረሉ እዩ፡ እዚ መደብ ሰዓት 6 ናይ ሚሸትውን ክድገም እዩ። ስለዚ ወትሩ ሰኑይን ሓሙስን ብቐጥታ ካብ ሰዓት 11 ናይ ንግሆ ጀሚሩ ንሓደ ሰዓት መደብና ክመሓላለፍ እዩ፡ እቶም ኣብዚ ሰዓት ስለ ዘይጠዓመኩም ኣብቲ ሰዓት 6 ዝድገም መደብና ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ኣብ ኣውስትራሊያ ዝነብሩ ኣባላት ማሕበረሰብ ብዛዕባ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ጎነጽ ዝተሓወሶ ኣንጻር ተቓዉሞታት ዝምልከት ኣዘራሪብና ኣለና ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና።። ልኡኽና ዝሰደዶ ጸብጻብ እዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት ኣለዎ፡ ሓድሽ ኣምባሳደር ኣመሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ስርሑ ጀሚሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ውፅኢት ምርመራ ከምዝረኽበ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣቃሊዑ። ኢትዮጵያ፣ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍደግ ክትውንን ናይ ህላዌኣ ሕቶ’ዩ ክብል ኣምባሳደራ ናይታ ሃገር ኣብ ቤልጁምን ትካላት ሕብረት ኤውሮጳን ምዝራቡ ተሰሚዑ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ዝኾኑ ኣደን ውላድን ዝተቐትሉሉ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ። ካብ ጥቅምቲ 3 ክሳብ 5 /2016 ዓ.ም ዝትግበር መምርሒ ብሄራዊ መዓልቲ ሓዘንን ክብርን ስውኣት ትግራይ ዕላዊ ኾይኑ። ኣብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ፥ ኣብ ስነ ህይወት ዘርኢ/ዓሌት ህይወታውያን ኣብ ምልላይን ምምዝጋብን (ባዮብልዝ) ምስታፍ ዝህቦ ጥቕሚ ። ።ብዝብል ኣርእስትን ካልእ ትሕዝቶታትውን ቀሪብና ኣለና ቀንዲ ነጥቢታት ዜና፡ ** ሃገራዊ ሰሙን ኣፍልጦ ኣካሎም ዝተቖርጸ ካብ [4-11 ጥቅምቲ] ክካየድ እዩ፡ ** መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ብዛዕባ ፡ ኽህነት ብዘይ መርዓ፡ ምብራኽ ሕደ ጾታ ዘለዎም ሰብ ሓዳርን ክህነት ደቂ ኣንስትዮን ዝምልከትን ካልእን ንምዝታይ ኣብ ቫቲካን ተኣኪቦም ። ** ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ውፅኢት ምርመራ ከምዝረኽበ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣቃሊዑ።

Share

Latest podcast episodes

Multiracial couple in kitchen preparing dinner with laptop on worktop

ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ምስ ኤስ ቢ ኤስ

ቐሺ ገብረሚካኤል ዮሃንስ

"ካብ መጀመርያ ን ኣቡነ እንጦንዮስ ዘይኮነስ ንሕገ ቤተ ክርስትያን ኢና ደው ኢልና።" ቐሺ ገብረሚካኤል ዮሃንስ

Radio telescopes - Tigrinya.jpg

"ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍደግ ክትውንን ናይ ህላዌኣ ሕቶ’ዩ።"ኣምባሳደራ ናይታ ሃገር ኣብ ቤልጁምን ትካላት ሕብረት ኤውሮጳን።

ITALY MIGRATION RED CROSS CENTER

ኩነታት እቶም ካብ ኢጣልያ ክሰግሩ ዝፍትኑ ፈረንሳ ተሳጉጎም ዘላ ስደተኛታት።