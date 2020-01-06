ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ምጥፋእ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ብዛዕባ ፍልሰት መንእሰያት መዛረብን መካትዒን ኣርእስቲ ከፊቱ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Eritrean footballers at the CECAFA 2019

Source: Twitter

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Published 6 January 2020 at 5:53pm, updated 6 January 2020 at 6:00pm
Source: SBS
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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (06/01/2019) * ማራቶን ሺያመን ብኽልቲኡ ጾታታት ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ዓብሊሎሞ ተዓዊቶም፡ * መጻረዪ ግጥማት ኩዕሶ መርበብ ወይ ቮሊቦል ገማግም ባሕሪ ንኦሎምፒክስ ቶክዮ 2020 ኣብ ምጽዋዕ ይካየዱ’ለው፡ * ምጥፋእ ስፖርተኛታት ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ፡ * ኣብ ኣውስትራልያ ባርዕ ሓዊ ዘይተኣደነ ሞትን ዕንወታትን ኣብ ዝተኸትለሉ ዘሎ እዋን ካብ ፖለቲካ ብዝበለጸ ስፖርት መጸናንዒ ህዝቢ ኮይኑ፡

Published 6 January 2020 at 5:53pm, updated 6 January 2020 at 6:00pm
Source: SBS
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