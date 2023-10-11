ሕብረተሰብናን ጥዕና ኣእምሮን፡ ዝርርብ ምስ ዶ/ር መሓመድ ብርሃን ዓሊ ኸሊል

ዶ/ር መሓመድብርሃን ከሊል

Credit: Beyene Weldegiorgis

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ብምኽንያት ቅነ ኣፍልጦ ሕማም ኣእምሮ ምስ ዶ/ር መሓመድ ብርሃን ዓሊ ከሊል፡ ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮ ኣፍልጦና ንምዕባይ፡ ብኣጋ ስጉምቲ ንምውሳድን ምሳና ዝርርብ ጌሩ ኣሎ።

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