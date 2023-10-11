ሕብረተሰብናን ጥዕና ኣእምሮን፡ ዝርርብ ምስ ዶ/ር መሓመድ ብርሃን ዓሊ ኸሊል

ሕብረተሰብናን ጥዕና ኣእምሮን፡ ዝርርብ ምስ ዶ/ር መሓመድ ብርሃን ዓሊ ኸሊልPlay18:54 Credit: Beyene WeldegiorgisGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.73MB) ብምኽንያት ቅነ ኣፍልጦ ሕማም ኣእምሮ ምስ ዶ/ር መሓመድ ብርሃን ዓሊ ከሊል፡ ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮ ኣፍልጦና ንምዕባይ፡ ብኣጋ ስጉምቲ ንምውሳድን ምሳና ዝርርብ ጌሩ ኣሎ።ShareLatest podcast episodesምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 ጥቅምቲ 2023)ማእለያ ዘይብሉ ዝጓሓፍ ክዳውንቲ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ዝውሰድ ስጉምቲ፡ሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (11 ጥቅምቲ 2023)"ሓያሎ ጥርጡራት ዕጡቓት ቀቲለ" ሰራዊት እስራኤል ፡"ኣብ ጋዛ ብዘይምልክታ ኣባይቲ እንተ ዓንዩ ፡ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽረይ ዘለዉ እስራኤላውያን ክቐትሎ'የ።" ሓማስ