ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

መሬት ኤርትራ ዘይተኣደነ ናይ ነዳዲን ጋዝን ሃብቲ ተከኸዚንዎ ከምዘሎ ተገሊጹ። (Tigrinya News)

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Published 9 September 2019 at 9:30pm
By Beyene Semere
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ኣርእስታት ዜና፡ ገዛእ ርእሱ አውስትራሊያዊ ኣባል ፓርላማ ከምዝኾነ ኣምሲሉ፡ንሓንቲ ስድራ ናይ ኣውስትራሊያ ቪዛ ከውህባ ከምዝኽእል ብምትላል ኣስታት $10,000 ዶላር ከምዝወሰደ ተቓሊዑ። ኣብ ኲንስላንድን ኒው ሳውዝ ወልስን ሙቐትን ደረቕ ኣየርን ቀጺሉ ኣብዘሎ እዋን ኣብ ታሪኽ እቲ ከባቢ ዝኸፍአ ባርዕ ጫካ ተኸሲቱ። ኣብ ናይ U-S Open ንጽል ናይ ሰብኡት ዉድድር ተኒስ፡ ስጳኛዊ Rafael Nadal ንራብዓይ ጊዜ ሻምፕዮን ኮይኑ። መሬት ኤርትራ ዘይተኣደነ ናይ ነዳዲን ጋዝን ሃብቲ ተከኸዚንዎ ከምዘሎ ተገሊጹ።

Published 9 September 2019 at 9:30pm
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