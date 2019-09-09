መሬት ኤርትራ ዘይተኣደነ ናይ ነዳዲን ጋዝን ሃብቲ ተከኸዚንዎ ከምዘሎ ተገሊጹ። (Tigrinya News)

Source: AP
Published 9 September 2019 at 9:30pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኣርእስታት ዜና፡ ገዛእ ርእሱ አውስትራሊያዊ ኣባል ፓርላማ ከምዝኾነ ኣምሲሉ፡ንሓንቲ ስድራ ናይ ኣውስትራሊያ ቪዛ ከውህባ ከምዝኽእል ብምትላል ኣስታት $10,000 ዶላር ከምዝወሰደ ተቓሊዑ። ኣብ ኲንስላንድን ኒው ሳውዝ ወልስን ሙቐትን ደረቕ ኣየርን ቀጺሉ ኣብዘሎ እዋን ኣብ ታሪኽ እቲ ከባቢ ዝኸፍአ ባርዕ ጫካ ተኸሲቱ። ኣብ ናይ U-S Open ንጽል ናይ ሰብኡት ዉድድር ተኒስ፡ ስጳኛዊ Rafael Nadal ንራብዓይ ጊዜ ሻምፕዮን ኮይኑ። መሬት ኤርትራ ዘይተኣደነ ናይ ነዳዲን ጋዝን ሃብቲ ተከኸዚንዎ ከምዘሎ ተገሊጹ።
Published 9 September 2019 at 9:30pm
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