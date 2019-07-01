ምዕራፍ ባህታ ኣብ ግዚኣ ክትምርመር ስለዘይከኣለት እምበር ዝኾነ ብቕዓታ ዘደንፍዕ ነገር ስለዝወሰደት ኣይኮነን

Source: Dagens Nayheter
Published 1 July 2019 at 11:23pm, updated 2 July 2019 at 9:12am
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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (01/07/2019) ኤርትራዊት መበቆል ዘለዋ ሽወደናዊት ምዕራፍ ባህታ ናይ ሓደ ዓመት እገዳ ተነቢሩላ፡ ቅድድም ብሽግለታ ዙር ፈረንሳ 6 ሓምለ 2019 ክጅመር'ዩ፡ (ኤርትራዊ ኮነ ኢትዮጵያዊ ዝቀዳደም ኣይክህሉን'ዩ ) ክቡራት ሰማዕትና ድሕሪ ምድላው'ዚ ዜና ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ጋንታ ኮፊደስ ክሳተፍ ምዃኑ ተረጋጊጹ ኣሎ ፡-) ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ሃገራት በብዓዱ ተኻይዶም፡ ናትናኤል አብ ኤርትራ ጽጋቡ አብ ኢትዮጵያ ተዓዊቶም፡ ናይ መወዳእታ ምድባዊ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ማዳጋስካር ንናይጀርያ ዘይተጸበይቶ ስዕረት ኣሰኪማታ፡ ምስርን ሞ ሳላሕን ግን ይምርሹ
Published 1 July 2019 at 11:23pm, updated 2 July 2019 at 9:12am
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