ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ምዕራፍ ባህታ ኣብ ግዚኣ ክትምርመር ስለዘይከኣለት እምበር ዝኾነ ብቕዓታ ዘደንፍዕ ነገር ስለዝወሰደት ኣይኮነን

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Meraf Bahta Dagens Nayheter

Source: Dagens Nayheter

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 1 July 2019 at 11:23pm, updated 2 July 2019 at 9:12am
Source: SBS
Available in other languages

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (01/07/2019) ኤርትራዊት መበቆል ዘለዋ ሽወደናዊት ምዕራፍ ባህታ ናይ ሓደ ዓመት እገዳ ተነቢሩላ፡ ቅድድም ብሽግለታ ዙር ፈረንሳ 6 ሓምለ 2019 ክጅመር'ዩ፡ (ኤርትራዊ ኮነ ኢትዮጵያዊ ዝቀዳደም ኣይክህሉን'ዩ ) ክቡራት ሰማዕትና ድሕሪ ምድላው'ዚ ዜና ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ጋንታ ኮፊደስ ክሳተፍ ምዃኑ ተረጋጊጹ ኣሎ ፡-) ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ሃገራት በብዓዱ ተኻይዶም፡ ናትናኤል አብ ኤርትራ ጽጋቡ አብ ኢትዮጵያ ተዓዊቶም፡ ናይ መወዳእታ ምድባዊ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ማዳጋስካር ንናይጀርያ ዘይተጸበይቶ ስዕረት ኣሰኪማታ፡ ምስርን ሞ ሳላሕን ግን ይምርሹ

Published 1 July 2019 at 11:23pm, updated 2 July 2019 at 9:12am
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ