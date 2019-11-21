ባርዕ ጣሻ ደቡብ ኣውስትራልያ ልዕሊ 30 ሰባት ጎዲኡ፡ አብ በርሚንግሃም ሬስኦም ዝተረኽበ ክልተ ኤርትራውያን ስሞም ተገሊጹ

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Published 21 November 2019 at 9:24pm, updated 21 November 2019 at 9:35pm
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ዕለታዊ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ (21/11/19) * ሰብመዚ ሓደገኛ ባርዕ ሓዊ ጣሻ ኣብ ግዝኣት ደቡብ ኣውስትራልያ ከጥፍኡ ኣብ ዝረባረብሉ ዘለው እዋን ልዕሊ 30 ሰባት ተጎዲኦም፡ አባይቲን መጽለሊ ቦታታትን ዓንዮምን። * ሓደ ዲፕሎማት አሜሪካ ብትእዛዝ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ሕጊ አማኻሪኡ አብ ጉዳያት ዩክረይን ከምዝሰርሐ አቃሊዑ። * መስርሕ ረፈረንደም ንክልልነት ሲዳማ ብሰላም ተወዲኡ፡ ውጽኢቱ ሎሚ ሓሙስ ክግለጽ’ዩ ክብል ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ገሊጹ። * ኣብ በርሚንግሃም ብሰራሕተኛታት ወሃብቲ ህጹጽ ረዲኤት ሕክምና ሬስኦም ኣብ ክፍሎም ዝተረኽበ ክልተ ኤርትራውያን ስሞም ተገሊጹ።
Published 21 November 2019 at 9:24pm, updated 21 November 2019 at 9:35pm
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