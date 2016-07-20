"ኣስላም ናብ ኣውስትራሊያ ክኣትዉ የብሎምን" ንዝብል ኣዘራርባ ኣውስትራሊያዊያን ኣስላም ቁጠዖኦም ገሊጾም

One Nation’s Pauline Hanson ( AAP) Source: One Nationâ€™s Pauline Hanson ( AAP)
Published 20 July 2016 at 4:53pm
By በየነ ሰመረ
Source: SBS
Available in other languages
ናይ ተለቪዢን ጋዜጠኛ ሶኒያ ክሩገርን ሰነተር ኮይና ዝተመርጸት ፖሊን ሃንሰንን ስደተኛታት ኣስላም ናብ ኣውስትራሊያ ክኣትዉ የብሎምን ኢለን ብምዝራበን ኣውስትራሊያዊያን ኣስላም ቁጠዖኦም ገሊጾም። ኣውስትራሊያ ካብ ግብረሽበራ ነጻ ክትከውን እንተኮይና ስደተኛታት ኣስላም ናብዚ ሃገር ከይኣትዉ ክኽልከሉ ኣለዎም ንዝብል ኣበሃህላ ሚስ ሃንሰን ንናይ ናይን ኔትዎርክ ፍልጥቲ ሰብ ኢያ ኣጋዊሓቶ፡፣ ገለ ኣባላት ማሕበረሰብ ኣስላም ኣውስትራሊያ ነዚ ኣበሃህላታት እዚ ከመይ ግብረመልሲ ከምዝሃብሉ ንምፍላጥ SBS ብቐረባ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
Published 20 July 2016 at 4:53pm
By በየነ ሰመረ
Source: SBS
Available in other languages
Share