ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሓያል ውልቃዊ ፈተነ ምምሏቕ ናትናኤል ብርሃነ ንቀዳማይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ መቐረት ሂብዎ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Natnael Berhane at Le Tour 2019

Source: CorVos/Pezcycling

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 8 July 2019 at 6:43pm
Source: SBS
Available in other languages

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (08/07/2019) አብ ውድድራት አልማዛዊ ሊግ ሎውዛን ሓጎስ ገብረህይወት ገና ሓደ ዙር ተሪፍዎ እንከሎ ተዓዊተ ኢሉ ከብዕል ደው ምስ በለ ዮሚፍ ከጀልቻ ሓሊፍዎ ብምኻድ ተዓዊቱ፡ ዙር ፈረንሳ 2019 ተጀሚሩ፡ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ፍሉይ ዲዛይን ቀለማት ባንዴራ ኤርትራን ጋንትኡ ኮፊድስን ወድዩ ፈተነ ምምላቛት ብምክያድ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዓይኒ ስሒቡ፡ ሊዮነል መሲ ምስ ሃገራዊት ጋንትኡ አርጀንቲና ዓወት ተሓሪምዎ፡ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ዕድል ግን ተፈጢራትሉ ጸብጻባት ኮፓ ኣሜሪካ፡ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃን ዋንጫ ዓለም ደቀንስትዮን

Published 8 July 2019 at 6:43pm
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ