ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ስደተኛታትን ብሰብኣዊ መንገዲታት ዝመጹ ካልኦትን ኣብ ኣውስትራልያ ብዝሓሸ ክጣየሱ ይሕግዙ ዝበሎም ሓደስቲ ስጉምትታት መንግስቲ ኣፍሊጡ

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Peter Shergold

Source: AAP

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Published 24 November 2019 at 12:09pm, updated 24 November 2019 at 12:11pm
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ፈደራል መንግስቲ ስደተኛታትን ብሰብኣዊ ርህራሀ ዝመጹን ኣብ ኣውስትራልያ ክጣየሱ ብዝሓሸ ይሕግዞም’ዩ ዝበሎም ሓደስቲ ስጉምትታት ኣፍሊጡ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ከም ግብረመልሲ ናይ ሓደ ነቶም ዘለው ኣገልግሎታት ደገፍ ዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ዝወጸ ሓደ ብመንግስቲ ዝተመወለ ነጻ ዝኾነ ገምጋም’ዩ። ገለ ማሕበራት ነዞም ኣዋጃት ብሓጎስ ክቕበልዎም እንከለው ካልኦት ግን እዚ መንግስቲ ጥምረት እቶም ቃል ዝኣተዎም ኣብ ተግባር ኣየውዕልን’ዩ ክብሉ ይሰግኡ።

Published 24 November 2019 at 12:09pm, updated 24 November 2019 at 12:11pm
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