'ኣብ ዶብ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ህዝቢ ስለዘይሓወሰ ክልቲኦም መራሕቲ ዝበጽሕዎ ስምምዕ አብ ምትግባሩ ንዘሎ ጸገም ኣጋዲድዎ'

Source: Fanabc
Published 9 October 2019 at 10:16pm
Source: SBS
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ኤስቢኤስ ትግርኛ ዜናታት ኤርትራን ኢትዮጵያን (9 Oct 2019) ኤርትራ ብሓይሊ ጸሓይ ዝሰርሕ ፕሮጀክት ማይ ሃኒጻ ኣመሪቓ፡ ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ልዕሊ 2000 ዜጋታት ኤርትራ ሕክምናዊ ክንክን ዓይኒ፣ 500 ከኣ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ዓይኒ ረኺቦም፡ ወጽዓ ደቂ ኣነስትዮ ጠጠው ክብል፣ ገበነኛታት ክቕጽዑን ብልሽው ምሕደራ መንግስቲ ክእረም ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ተኻይዱ፡ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ራይነር ብዛዕባ ጠንቂ ምኹላፍ ወግዓዊ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ዓፋርን ምስ ምሁራት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተመያይጦም፡
Published 9 October 2019 at 10:16pm
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