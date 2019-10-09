ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

'ኣብ ዶብ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ህዝቢ ስለዘይሓወሰ ክልቲኦም መራሕቲ ዝበጽሕዎ ስምምዕ አብ ምትግባሩ ንዘሎ ጸገም ኣጋዲድዎ'

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

US Ambassador in Tigray

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Published 9 October 2019 at 10:16pm
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ኤስቢኤስ ትግርኛ ዜናታት ኤርትራን ኢትዮጵያን (9 Oct 2019) ኤርትራ ብሓይሊ ጸሓይ ዝሰርሕ ፕሮጀክት ማይ ሃኒጻ ኣመሪቓ፡ ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ልዕሊ 2000 ዜጋታት ኤርትራ ሕክምናዊ ክንክን ዓይኒ፣ 500 ከኣ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ዓይኒ ረኺቦም፡ ወጽዓ ደቂ ኣነስትዮ ጠጠው ክብል፣ ገበነኛታት ክቕጽዑን ብልሽው ምሕደራ መንግስቲ ክእረም ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ተኻይዱ፡ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ራይነር ብዛዕባ ጠንቂ ምኹላፍ ወግዓዊ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ዓፋርን ምስ ምሁራት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተመያይጦም፡

Published 9 October 2019 at 10:16pm
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