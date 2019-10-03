ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሓደጋ ኣውቶብስ ምግምጣል፡ ናብ ቤት ትምህርቲ ማእከል ሞያን ስልጠናን ሳዋ ተመዲቦም ዝኸዱ ዝነበሩ ሰልጠንቲን ተምሃሮን ( ካብ ዜናታት ሎሚ)

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President Trump Participates In Ceremonial Swearing In Of Labor Secretary Eugene Scalia At Oval Office

U.S. President Donald Trump Source: Getty Images North America

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Published 3 October 2019 at 5:28pm, updated 3 October 2019 at 5:32pm
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ኣርእስታት ዜና ፡ ናይ ኣመሪካ ፕረሲደንት ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ክኽሰስ ዝግበር ዘሎ ድፍኢት ወሲኹ ሓይሊታት ጸጥታ ኣብ ባቕዳድ ህዝባዊ ሰላማዊ ተቓዉሞ ኣብዝገብሩ ዝነበሩ ህዝቢ ብዝተኮስዎ ጠያይት ሓደ ሰብ ክቕተልከሎ 6 ቆሲሎም። ፖሊስ ኬንያ ኣብ ከታማ ሞምባሳ ሰለስተ ተጠርጠርቲ ቀቲሉ ኣብ ኤርትራ ፡ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ናይ ሰሪቲፌኬት ነጥቢ ኣምጺኦም ኣውቶቡስ ተሳፊሮም ክኸዱ እንከለዉ ኣብ ከባቢ ከረን ብዘጋጠመ ናይ ምግልባጥ ሓደጋ ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት በጺሕዎም ። 5 ኣባላት ሕርይቲ ጋንታ መንእሰያት ኤርትራ ትሕቲ 20 ኣብ ኡጋንዳ ተሰዊሮም ዉድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ብሃደ ኮይኖም ክሰርሑ ተሰማሚዖም

Published 3 October 2019 at 5:28pm, updated 3 October 2019 at 5:32pm
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