ዕለታዊ ዜና ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ

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Published 4 July 2019 at 5:04pm
By Beyene Semere
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ኣብ ወጻኢ ምስ አሸበርቲ ክዋግኡ ዝጸንሑ ኣውስትራሊያዊያን ናብ ሃገሮም ከይምለሱ ብግዚያውነት ክእግዱ፡፤ ኣውስትራሊያዊያን ካብዝመጽእ ሰሙን ሓሳብ ግብሮም ክወራርዱ ኣብዝጅምርሉ እዋን ተወሳኺ ሓደ ሽሕ ዶላር ናብ ጅባኦም ክምለሰሎም እዩ። ኣብ ገማግም መልበርን ንዝተረኽበ ኣዕጽምቲ ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ንምርማር ፖሊስ ሓበሬታ ካብ ህዝቢ ሓቲቱ። ፖሊስ እስራኤል በብግዜኡ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያዊያን እስራኤላዊያን ብዝፍጽሞ ቅትለት ኢትዮጵያዊያን እስራኤላዊያን ብሰኑይ ዝጀመርዎ ናይ ተቓዉሞ ኣድማ ቀጺሎሞ። ሳዲቕ ኣልማህዲ ወጥሪ ኣብ መንጎ ሰራዊታት ሱዳን ክውገድ ኣብ ዝጸወዓሉ ዋይክሊፍ ጂን "ኑባዊት ንግስቲ" ትብል ደርፊ ዘርጊሑ። "ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ነጻነት ሰባት አንተዘይተረጋጊጹ ዋሕዚ ስደተኛታት ካብታ ሃገር ክቕጽል እዩ።" ክትብል ፍልይቲ ራፖርተር ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣጠንቂቓ፡፤

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