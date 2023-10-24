ሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (24 ጥቅምቲ 2023)

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ንሎሚ 24 ጥቅምቲ 2023 ዝተዳለወ ዜና ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ኣርእስታት ዜና፡ ማይክሮሶፍት ኣብ ኣውስትራሊያ ስርሑ ንምስፍሕፋሕ $5 ቢሊዮን ዶላር ከውፍር እዩ ። ኣህጉራዊ ኮሚተ ቀይሕ መስቀል ፡ ሓማስ ሒዝዎም ካብ ዘለዉ ተወሰኽቲ ክልተ ነጻ ኮይነን ናብ ግብጺ ክውሰዳ ከም ዝሓገዘ ገሊጹ ።

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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (26 ጥቅምቲ 2023)

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ኣባል ባይቶ ኢውሮፓዊ ሕብረት ካትሪን ላንገንሲፐን፡ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ምስ ዝግደሱ ኤርትራውያን ዝርርብ ከም ዘካየደት ተገሊጹ።

The decision to light the Sydney Opera House in the colours of the Israeli flag was controversial (SBS).jpg

ማሕበረሰብ ኣዕራብን ኣመንቲ ምስልምናን ብሰንኪ ግጭት ፍልስጢኤም ድምጾም ንዓበይቲ ሰልፍታት ክኸልኡ ምዃኖም የፍልጡ።

Young Indian girl holding Diwali oil lamp

ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ኤስ ቢ ኤስ፥ ብወግዓውን ብዘይ ወግዓውን ንሰባት ምዕዳም | Diwali celebration