ሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (24 ጥቅምቲ 2023)Play03:56Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.85MB) ንሎሚ 24 ጥቅምቲ 2023 ዝተዳለወ ዜና ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ኣርእስታት ዜና፡ ማይክሮሶፍት ኣብ ኣውስትራሊያ ስርሑ ንምስፍሕፋሕ $5 ቢሊዮን ዶላር ከውፍር እዩ ። ኣህጉራዊ ኮሚተ ቀይሕ መስቀል ፡ ሓማስ ሒዝዎም ካብ ዘለዉ ተወሰኽቲ ክልተ ነጻ ኮይነን ናብ ግብጺ ክውሰዳ ከም ዝሓገዘ ገሊጹ ።ShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (26 ጥቅምቲ 2023)ኣባል ባይቶ ኢውሮፓዊ ሕብረት ካትሪን ላንገንሲፐን፡ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ምስ ዝግደሱ ኤርትራውያን ዝርርብ ከም ዘካየደት ተገሊጹ።ማሕበረሰብ ኣዕራብን ኣመንቲ ምስልምናን ብሰንኪ ግጭት ፍልስጢኤም ድምጾም ንዓበይቲ ሰልፍታት ክኸልኡ ምዃኖም የፍልጡ።ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ኤስ ቢ ኤስ፥ ብወግዓውን ብዘይ ወግዓውን ንሰባት ምዕዳም | Diwali celebration