ፕሮጀክት ዳናካሊ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዕደና ኣብ መስከረም $4.9 ከምዘውፈረን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ድማ $1.8 ሚሊዮን ዶላር ከውፍር ምምዳቡ ኣፍሊጡ። (ካብ ዜናታት ሎሚ)
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Published 31 October 2019 at 5:32pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኣርእስታት ዜና፡ ኢትዮጵያ ንሕጊ ጸረ ሽብር ብዘይ ኣገባብ ትጥቀመሉ ኣላ ብምባል አምነስቲ ወቒሱ። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሊባኖስ ሳዓድ ሓሪሪ ድሕሪ ህዝባዊ ተቓዉሞ ካብስልጣኑ ተኣልዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣውስትራሊያ Marise Payne ቻይና ትገብሮ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክትሕተተሉ ብምጽዋዓ ቻይና ኣንጻር መንግስቲ ኣውስትራሊያ ጥርዓን ኣቕሪባ። ኣብ ቺለ ክግበሩ ተመዲቦም ዝነበሩ ክልተ ኣህጉራዊያን ዋዕላታት ብሰንኪ ኣብታ ሃገር ዘሎ ናዕቢ ተሰሪዞም። ፕሮጀክት ዳናካሊ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዕደና ኣብ መስከረም $4.9 ከምዘውፈረን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ድማ $1.8 ሚሊዮን ዶላር ከውፍር ምምዳቡ ኣፍሊጡ።
Published 31 October 2019 at 5:32pm
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