ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ፕሮጀክት ዳናካሊ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዕደና ኣብ መስከረም $4.9 ከምዘውፈረን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ድማ $1.8 ሚሊዮን ዶላር ከውፍር ምምዳቡ ኣፍሊጡ። (ካብ ዜናታት ሎሚ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

News

Source: Supplied

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 31 October 2019 at 5:32pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages

ኣርእስታት ዜና፡ ኢትዮጵያ ንሕጊ ጸረ ሽብር ብዘይ ኣገባብ ትጥቀመሉ ኣላ ብምባል አምነስቲ ወቒሱ። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሊባኖስ ሳዓድ ሓሪሪ ድሕሪ ህዝባዊ ተቓዉሞ ካብስልጣኑ ተኣልዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣውስትራሊያ Marise Payne ቻይና ትገብሮ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክትሕተተሉ ብምጽዋዓ ቻይና ኣንጻር መንግስቲ ኣውስትራሊያ ጥርዓን ኣቕሪባ። ኣብ ቺለ ክግበሩ ተመዲቦም ዝነበሩ ክልተ ኣህጉራዊያን ዋዕላታት ብሰንኪ ኣብታ ሃገር ዘሎ ናዕቢ ተሰሪዞም። ፕሮጀክት ዳናካሊ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዕደና ኣብ መስከረም $4.9 ከምዘውፈረን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ድማ $1.8 ሚሊዮን ዶላር ከውፍር ምምዳቡ ኣፍሊጡ።

Published 31 October 2019 at 5:32pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ