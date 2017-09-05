ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሜን ኮርያ ሚሳይላት ትትኩስ፡ መራሕቲ ዓለም ድማ ፍታሕ ይሕርብቶም።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Liu Jieyi, left, and Nikki Haley at the United Nations (AAP)

Liu Jieyi, left, and Nikki Haley at the United Nations (AAP) Source: Liu Jieyi, left, and Nikki Haley at the United Nations (AAP)

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Published 5 September 2017 at 10:23am
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ሰሜን ኮርያ ዝተኮሰቶ ኑክሌሳዊ ፈተነ፡ ንሓያላን ሀገራት ሓፍ ኮፍ ኣቢልወን፡ ባይቶ ጸጥታ ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ንካልኣይ ጊዜ ህጹጽ ኣኼባ ክገብር ተገዲዱ ኣሎ። ገስጋስ ፈተነታት ሰሜን ኮርያ ነቲ ከባቢን ዓለምን ስግኣትን ፍርሕን ከንጠጢ ዝገበረ ኮይኑ፡ መራሕቲ ሃገራት ኣብ መንጎ ዲፕሎማሲያዊን ጎነጻዊን ፍታሕ ተቐርቂሮም ብራዕዲ ላዕሊ ታሕቲ ይብሉ ኣለዉ። እዚ ጉዳይ ካብ ቁጽጽር ወጺኡ ህልቂት ዓለም ከየከትል፡ እማመታት እኒ ቻይናን ኣመሪካን ኣውሮጳን እንታይ እዩ ዝመስል ዘሎ? እዚ ትሕዝቶ ክምልከቶ እዩ፡

Published 5 September 2017 at 10:23am
By Beyene Semere
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ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

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