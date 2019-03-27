ሰልፊ ዋን ኔሽን እንኪቃላዕ!

Al Jazeera's secret filming of One Nation figures meeting NRA representatives Source: Al Jazeera
Published 27 March 2019 at 3:13pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ካብቲ ኣብ ኣመሪካ ዝርከብ ምውናን ጠበናጁ ክፍቀድ ዝጣበቕ ጉጅለ ሓገዝ ንምርካብ፡ ክልተ ካብ ኣባልት ሰልፊ ዋን ኔሽን እናተዘራረቡ ብሕቡእ ጋዜጠኛ ብስእሊ ቪድዮ ተቓሊዖም። ቀንዲ ሰልፊታት ኣውስትራሊያ እዚ ተግባር ናይ ኣውስትራሊያ ሕጊ ምውናን ጠበንጃ ብደገፍ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ንምጥፋእ እዩ ክብልዎ ከለዉ፡ እቶም ክልተ ሰብ መዚ ሰልፊ ዋን ኔሽን ግና ዘይምስልና ተዋሂብና ክብሉ ኣማሪሮም።
Published 27 March 2019 at 3:13pm
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