ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ምውድዳስን ምሽምጣጥን ማሰኛታት (ሞዛይክ ባህሊ SBS)

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Culture

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Published 25 December 2019 at 12:56pm
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ኣብዚ መደብ ዝተፈላለዩ ማሰኛታትን አላቐስቲን ዘቕረብዎ ስነጥበባዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መልአኽቲን ሓሳብን ቀሪቡ ኣሎ።

Published 25 December 2019 at 12:56pm
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