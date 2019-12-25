ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ምውድዳስን ምሽምጣጥን ማሰኛታት (ሞዛይክ ባህሊ SBS)Play32:02ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (58.66MB)Published 25 December 2019 at 12:56pmSource: SBS ኣብዚ መደብ ዝተፈላለዩ ማሰኛታትን አላቐስቲን ዘቕረብዎ ስነጥበባዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መልአኽቲን ሓሳብን ቀሪቡ ኣሎ።Published 25 December 2019 at 12:56pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስርብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ