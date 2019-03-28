ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ዓመት ኣብ ስልጣን፡ ሓጺር ገምጋም ምሁራን።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Abiy AHmed

Source: Ethiopian Government

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 28 March 2019 at 4:21pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages

ኣብዚ ሰሙን ቀዳማይ ዓመት በዓለ ሲመት ሚንስትር ዶ.ር ኣብይ ኣሕመድ ክፅምበል እዩ። ኣብዛ ቀዳማይቲ ዓመት ናይ ስልጣን፡ ኣብ ትግራይ፣ ኣብ መላእ ኢትዮጵያን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝዓመሙዎም ንጥፈታት ብኣሉታዊን እወንታዊን ጎንታቶም ምሁራን ምሕደራ ህዝብን ፖለቲካል ሳይንስን ከመይ ይርእይዎም? ሓጎስ መዝገበ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂክ መፅናዕትን ከምኡውን ክንፈ ሓዱሽ መምህር ስነ ምሕደራ ህዝቢ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሓጺር ትንታነ ሂቦም ኣለዉ።

Published 28 March 2019 at 4:21pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ