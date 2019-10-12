ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“እዚ ንዶ/ር ኣብይ ተዋሂቡ ዘሎ ሽልማት፤ ንመጻኢ ንኽሰርሕ ከም መተባብዒ ጥራይ’ዩ ክውሰድ ዝኽእል” ዘተ ምስ ዶ/ር መብራህቱ፡ ኡስታዝ ሑሴንን ዶ/ር ኣማኒኤልን።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Interview Tigrinya

Source: Ethiopian Government

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Published 12 October 2019 at 5:35pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ 2019 ናይ ሰላም ኖበል ተሸሊሙ ኣሎ። ነዚ ፍጻመ ስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያዊያንን ኤርትራዊያንን ኣዛራቢ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። ብፍላይ እዚ ሽልማት ምስቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ንኽፍጠር ብዝገበሮ ስራሕ ምዃኑ ብፍላይ ንገለ ተጋሩን ኤርትራዊያንን የዛርብ ኣሎ። ነዚ ምኽንያት ብምግባር ምስ ዶ/ር መብራህቱ ገብረዮሃንስ ካብ መልበርን ዩኒቨርስቲ፡ ኡስታዝ ሑሴን ዓብደልዋስዕን ዶ/ር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ ምስ በየነ ሰመረ ዘተ ጌሮም ኣለዉ።

Published 12 October 2019 at 5:35pm
By Beyene Semere
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