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ዶክተር ኣን ዓሊ ፡ ፋልመይቲ ጸላም ኣስላመይቲ ኣባል ፈደራል ፓርላማ ኣውስትራሊያ

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Anne Aly, centre, with husband David Allen, left, and son Adam Rida (AAP)

Anne Aly, centre, with husband David Allen, left, and son Adam Rida (AAP) Source: Anne Aly, centre, with husband David Allen, left, and son Adam Rida (AAP)

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Published 11 August 2016 at 1:43pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ዶክተር ኣን ዓሊ፡ ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ኣስላመይቲ ኣባል ፈደራል ፓርላማ ኣውስትራሊያ ኮይና እተመርጸት'ያ ፡ እዛ ኣብ ግብጺ ተወሊዳ ናብ ኣውስትራሊያ ዝመጸት ኣደ ክልተ ቆልዑ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ፖለቲካ ኣውስትራሊያ ክትበጽሕ እንታይ መገዲታት እያ ሓሊፋ? እዚ መደብ ብዛዕባ'ዚ ክድህስስ'ዩ።

Published 11 August 2016 at 1:43pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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