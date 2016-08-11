ዶክተር ኣን ዓሊ ፡ ፋልመይቲ ጸላም ኣስላመይቲ ኣባል ፈደራል ፓርላማ ኣውስትራሊያ

Anne Aly, centre, with husband David Allen, left, and son Adam Rida (AAP) Source: Anne Aly, centre, with husband David Allen, left, and son Adam Rida (AAP)
Published 11 August 2016 at 1:43pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
ዶክተር ኣን ዓሊ፡ ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ኣስላመይቲ ኣባል ፈደራል ፓርላማ ኣውስትራሊያ ኮይና እተመርጸት'ያ ፡ እዛ ኣብ ግብጺ ተወሊዳ ናብ ኣውስትራሊያ ዝመጸት ኣደ ክልተ ቆልዑ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ፖለቲካ ኣውስትራሊያ ክትበጽሕ እንታይ መገዲታት እያ ሓሊፋ? እዚ መደብ ብዛዕባ'ዚ ክድህስስ'ዩ።
Published 11 August 2016 at 1:43pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share