መራሕን ምክትልን ጉጅለ ዋግነር ኣብታ ዝወደቐት ነፋሪት ከምዝተቐትሉ ተረጋጊጹ፡ ህዝቡ ሓዘኑ ይገልጸሎም።

Russia Obit Prigozhin

People stand next to an informal street memorial with lit candles for Wagner Group's military group members killed in a plane crash on Wednesday, (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) Source: AP / Alexander Zemlianichenko/AP

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

ናይ ሩስያ መርማሪ ኮሚተ ፡ሓላፊ ጉጅለ ዋግነር የቭገኒ ፕሪጎዚን ዝሓለፈ ሰሙን ብሓደጋ ነፋሪት ካብ ዝሞቱ ዓሰርተ ሰባት ሓደ ከም ዝዀነ ብመርመራ ዲ.ኤን.ኤ ከም ዘረጋገጸ ገሊጹ ። ሓያሎ ደገፍቲ ፕሪጎዚን ፡ ሞቱ ንምሕዛን ኣብ ሞስኮ ኣብ እተገብረ ሰፊሕ ናይ ዝኽሪ ምትእኽኻብ ተረኺቦም እዮም ። ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ንወተሃደራት ዋግነር ንሩስያ እሙናት ከም ዝዀኑ ኺመባጽዑ እኳ እንተ ኣዘዞም ፡ መጻኢ እቲ ጕጅለ ግና ንጹር ከም ዘይኰነ እዩ ዝገልጽ ።

Share

Latest podcast episodes

Amane Beriso.jpeg

ኣማነ በሪሶን ጎትይቶም ገብረስላሰን ተመራሪሐን ብምእታው ንኢትዮጵያ ኣብ ማራቶን ዝለዓሉ መዳልያታት ኣምጺኤን፣ ቫን ዳይክ ንኣሌክሳንደር ኢሳቕ ብምህራሙ ብቐይሕ ወጺኡ፣

Radio telescopes - Tigrinya.jpg

ላዕለዋይ መምርሒ ኮማንድ ፖስት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክልል ኣምሓራ ሰላም ናይቲ ክልል ዝምልከት ገምጋም ኣሳሊጡ።

World - Tigrinya.jpg

ሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (27 ነሓሰ 2023)

Live Podcast SBS Tigrinya

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (24 ነሓሰ 2023)