“ንሕና በጃ ህዝቢ እምበር ወኪል ህዝቢ ኤርትራ ክንከውን ኣይንደልን ኢና።” ካብ ማ/ሰብ ኤርትራዊያን ኲንስላንድ

Source: Supplied
Published 14 October 2019 at 4:55pm
Source: SBS
Available in other languages
ሓላፊ ቆንስላ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣውስትራሊያ፡ ብ 5 ጥቅምቲ 2019 ኣቶ መሓሪ ተኸስተ ንነበርቲ ማሕበረሰብ ኤርትራዊያን ኣብ ኲንስላንድ ኣኪቡ መግለጺ ሂቡ ኔሩ። ኣብቲ እዋን ገለ ካብ ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ኣንጻር ኣካይዳ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ተቓዉሞ ድምጺ ኣስሚዖም ኔሮም። እቲ ዝተዋህበ መግለጺ ምስ ስምም ዕ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመጽ እ ዘሎ ሃዲሽ መድረኽን መጻኢ ዕድላትን ኣመልኪቱ ዝተገብረ እናሃለወ ንምንታይ ተቓዉሞ ኣድለየ፡ ካብዝብል መንቀሊ ምስ ሰለስተ ነበርቲ ክፍለ ግዝ ኣት ኲንስላንድ ዝተገብረ ዘተ እዩ። ኣብዚ ዘተ ኣቶ ሰሎሞን ኢሳቕ፡ ኣቶ ኢሳይያስ ፍትዊን ኣቶ ፍናን መለስን ተሳቲፎም ኣለዉ፡፤
Published 14 October 2019 at 4:55pm
Source: SBS
Available in other languages
Share