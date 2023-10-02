ኣብ ኣውስትራሊያ ዝግበር ዘሎ ረፈረንደም እንታይ እዩ፧ ዝርርብ ምስ ዶ/ር ዓብደራሒም ጅምዕ

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ዕለት 14 ጥቅምቲ 2023 ኣውስትራሊያዊያን ድምጾም ክህቡ ክውዕሉ እዮም። ድምጺ ደቀባት ኣብ ፓርላማ ንኽህሉ ናይ ቅዋም ልወጢ ክግበር ንዝብል እወ ወይ ኣይፋል ብምባል ድምጾም ክህቡ እዮም። ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ መብርሂ ዶ/ር ዓብደራሒም ጅምዕ መብርሂ ሂቡና ኣሎ፣

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ክትዕ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቓወምትን ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኣውስትራሊያ (ቀዳማይ ክፋል)

The official Yes and No pamphlets for the Voice referendum will soon be landing in mailboxes. Source: SBS News

ርእቶታት ኣባላት ማሕበረሰብ ብዛዕባ ረፈረንደም ድምጺ ደቀባት ኣብ ፓርላማ።

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ዲሪበ ወልተጂ ሓድሽ ክብረወሰን ሓደ ማይል ኣመዝጊባ፣ ቢንያም ግርማይ ሻምናይ ወጺኡ፣ ስዕረት ሊቨርፑል ይቕሬታ ደያኑ ኣገዲዱ

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ብሊብያ ኣቢሎም ናብ ኣውሮጳ ዝውሕዙ ስደተኛታት ንምግታእን ናብ ዝመጽዎ ንምምላስን ዝተጋበአ ዋዕላ።