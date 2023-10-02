ኣብ ኣውስትራሊያ ዝግበር ዘሎ ረፈረንደም እንታይ እዩ፧ ዝርርብ ምስ ዶ/ር ዓብደራሒም ጅምዕ

ኣብ ኣውስትራሊያ ዝግበር ዘሎ ረፈረንደም እንታይ እዩ፧ ዝርርብ ምስ ዶ/ር ዓብደራሒም ጅምዕPlay16:20Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.2MB) ዕለት 14 ጥቅምቲ 2023 ኣውስትራሊያዊያን ድምጾም ክህቡ ክውዕሉ እዮም። ድምጺ ደቀባት ኣብ ፓርላማ ንኽህሉ ናይ ቅዋም ልወጢ ክግበር ንዝብል እወ ወይ ኣይፋል ብምባል ድምጾም ክህቡ እዮም። ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ መብርሂ ዶ/ር ዓብደራሒም ጅምዕ መብርሂ ሂቡና ኣሎ፣ShareLatest podcast episodesክትዕ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቓወምትን ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኣውስትራሊያ (ቀዳማይ ክፋል)ርእቶታት ኣባላት ማሕበረሰብ ብዛዕባ ረፈረንደም ድምጺ ደቀባት ኣብ ፓርላማ።ዲሪበ ወልተጂ ሓድሽ ክብረወሰን ሓደ ማይል ኣመዝጊባ፣ ቢንያም ግርማይ ሻምናይ ወጺኡ፣ ስዕረት ሊቨርፑል ይቕሬታ ደያኑ ኣገዲዱብሊብያ ኣቢሎም ናብ ኣውሮጳ ዝውሕዙ ስደተኛታት ንምግታእን ናብ ዝመጽዎ ንምምላስን ዝተጋበአ ዋዕላ።