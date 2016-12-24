“ምሩጽ ኣብ ቅድድም ’ምበር ኣብ ካልእ ስለዘይግደስ፡ ፍሉይ ብሄርነቱ ተወሲኽዎ ብናይ ካልኦት ጌጋ ወጽዓ ዝበጽሖ ብዙሕ የሕዝኖን የስተንትኖን ኔሩ::” ዶክተር ክንፈ ኣበራ
Miruts Yifter in Ethiopia and at the Olympics Source: Twitter (@Hewete) MasterAthletics
Published 24 December 2016 at 4:08pm, updated 24 December 2016 at 4:13pm
By SBS Tigrinya
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ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ዜናታትና ከምዝሰማዕኩሞ ገዲም ውሩይ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ምሩጽ ይፍጠር ዝሓለፈ ዓርቢ ብምኽንያት ሕማም ኣብ መበል 72 ዓመቱ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩዩ። ካብዚ ካብ ከተማ መልበርን ንምሩጽ ይፍጠር ብቐረባ ምስ ዝፈልጥዎን ናይ ቀረባ መሳርሕቱ ምስ ዝነበሩን ዶክተር ክንፈ ኣበራ ንታሪኽን ኩነታትን ህይወቱ፡ ዝበጽሖም ዓወታትን ዝሰገሮም ግድላትን ኣመልኪትና ዕላል ኣካይድናለና። ትሕዝቶኡ እንሆ።
Published 24 December 2016 at 4:08pm, updated 24 December 2016 at 4:13pm
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