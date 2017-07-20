ሰሙናዊ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን (20 ሓምለ 2017)

Protests in Iran over the Saudi execution of Sheikh Nimr al-Nimr in 2016 (AAP) Source: Protests in Iran over the Saudi execution of Sheikh Nimr al-Nimr in 2016 (AAP)
Published 20 July 2017 at 11:08am
By Beyene Semere
Source: SBS
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ቻይና ንፈለማ እዋን ኣብ ወጻኢ ትድኩኖ ዘላ መዓስከር ወተሃደራትን ኣጽዋርን ዝጸዓና መራኽባ ናብ ጁቡቲ ልኢኻ። ከምኡውን ሱዕዲ ዓረብ ንግብረ ሽበራ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ ሼዓዊያን ትፍጽሞ ዘላ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ክድህስስ እዩ፡፣
Published 20 July 2017 at 11:08am
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
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