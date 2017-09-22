SBS Tigrinya

ኣብ ኣገልግሎት ረዲዮ ኤስ.ቢ.ኤስ ለውጢታት ተገይሩ

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Published 22 September 2017 at 4:03pm, updated 19 October 2017 at 2:31pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኤስ.ቢ.ኤስ (SBS) ቋንቋታት ሮሂንጋ፡ቲበትን ተሉጉ ዝርከብዎም ሾብዓተ ሓደሽቲ ቋንቋታት ኣብ ፕሮግራሙ ወሲኹ። እዞም ሓደሽቲ ቋንቋታት ኣብ ኤስ.ቢ.ኤስ ቦታ ረኺቦም እንተለዉኳ ድሕሪ ዝተገብረ ክለሳ ብዙሓት ቋንቋታት ድማ ካብ ፕሮግራሙ ከምዝወጹ ተገይሩ ኣሎ፡፣ ስዒቡ ዝቐርብ ጸብጻብ ከምዝገልጾ እቲ ለውጢ ክግበር ዝተደልየ፡ ነቲ በብእዋኑ ዝቕየር ዘሎ ማሕበረሰብ ኣውስትራሊያ ንምንጽብራቕ ዓሊሙ እዩ።

Published 22 September 2017 at 4:03pm, updated 19 October 2017 at 2:31pm
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