በዓል ቢንያም ግርማይ ኣብ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽግለታ ዓለም ከይወዳደሩ ቪዛ ተኸሊኦም፡ ሻምፒዮን ኣሜሪካ ካብ ዋንጫ ዓለም ተገሊፈን፡
Credit: UCI/David Lappartient
ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (07082023) * ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ት18 መንእሰያት ደቀንስትዮ ታንዛንያ ሻምፒዮን ብምዃን ክዕወታ’ንከለዋ ኢትዮጵያ ሳልሰይቲ ወጺኤን፣ * ኣብ ቱርኪ መንእሰይ ተቐዳዳማይ መንግስ ጴጥሮስ ተዓዊቱ፡ * ቢንያም ግርማይ ዝርከቦም ኣርባዕተ ዝለዓሉ ተቐዳደምቲ ኤርትራ ኣብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽግለታ ዓለም ኣብ ስኮትላንድ ከይሳተፉ ብመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ቪዛ ተኸሊኦም፣ * ኣብ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቀንስትዮ 2023 ስፐይን፣ ጃፓን፣ ነዘርላንድስን ሽወደንን ናብ ግጥማት ርብዒ ፍጻመ ክሓልፋ’ንከለዋ ሻምፒዮን ዝሓለፉ ክልተ ዋንጫታት ዓለም ዝነበራ ኣሜሪካ ግን ተገሊፈን፡
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