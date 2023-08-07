በዓል ቢንያም ግርማይ ኣብ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽግለታ ዓለም ከይወዳደሩ ቪዛ ተኸሊኦም፡ ሻምፒዮን ኣሜሪካ ካብ ዋንጫ ዓለም ተገሊፈን፡

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Credit: UCI/David Lappartient

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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (07082023) * ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ት18 መንእሰያት ደቀንስትዮ ታንዛንያ ሻምፒዮን ብምዃን ክዕወታ’ንከለዋ ኢትዮጵያ ሳልሰይቲ ወጺኤን፣ * ኣብ ቱርኪ መንእሰይ ተቐዳዳማይ መንግስ ጴጥሮስ ተዓዊቱ፡ * ቢንያም ግርማይ ዝርከቦም ኣርባዕተ ዝለዓሉ ተቐዳደምቲ ኤርትራ ኣብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽግለታ ዓለም ኣብ ስኮትላንድ ከይሳተፉ ብመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ቪዛ ተኸሊኦም፣ * ኣብ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቀንስትዮ 2023 ስፐይን፣ ጃፓን፣ ነዘርላንድስን ሽወደንን ናብ ግጥማት ርብዒ ፍጻመ ክሓልፋ’ንከለዋ ሻምፒዮን ዝሓለፉ ክልተ ዋንጫታት ዓለም ዝነበራ ኣሜሪካ ግን ተገሊፈን፡

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ቀጥታ ትሕዝቶ ዜና ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (07 ነሓሰ 2023)

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ኣንጻር መንግስቲ ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ኣምሓራ ገለ ከተማታት ከም ዝተቖጻጸሩ ሰብመዚ መንግስቲ ኣረጋጊጾም።

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ጥዕና ኣፍን ስንን ምሕላው ማለት ጥዕና ምሉእ ኣካል ምሕላው እዩ።

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ተቓዉሞታትን ናዕብን ኣብ ፈስቲቫላት ኤርትራ ቀጺሉ፡ ሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ (06 ነሓሰ 2023)