ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ነቲ ናይ ኖበል ሽልማት ምስ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀረባ እዋን ተራኺብና ብሓንሳብ ክንጽምብሎ ተስፋ እገብር” ቀ.ሚ. ኣብይ ኣሕመድ።

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Published 12 December 2019 at 7:29pm
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ኣርእስታት ዜና፡ ናይ 2019 ናይ ኖበል ሽልማት ተዓዋቲ ቀዳማይ ሚንስተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዝተመልሰሉ እዋን፤ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቐቢልዎ። እስራኤል ኣብ ዉሽጢ ሓደ ዓመት ንሳልሳይ ግዜ ሃገራዊ ምርጫ ክትገብር እያ። ኣብ ብሪጣኒያ ቅድሚቲ ሎሚ ዝግበር ምርጫ መራሕቲ ክልቲኡ ሰልፊታት ናይ መወዳእታ ናይ ምረጹና ምሕጽንታ ንህዝቢ ኣቕሪቦም። ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኒጀር ጥቓ ዶብ ማሊ ኣብ ዘሎ ወተሃደራዊ መዓስከር ል ዕሊ 70 ወተሃደራት ከምተቐትሉ ተፈሊጡ። ኣብ ኒውዚላንስ ኣብ ደሴት ዋይት ብዝነቶገ እሳተ ጎመራ ቁጽሪ ዝሞቱ ሰባት 8 ምብጻሖም ተረጋጊጹ፡፤

Published 12 December 2019 at 7:29pm
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