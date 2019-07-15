“ቅድሚ ሕጂ ብዘይተራእየ መገዲ ህዝባዊ ግምባር ብዛዕባዚ መድረኽ እወታዊ መልሲ ሂቦም ኣለዉ" ዜናታት SBS Tigrinya

People suspecting of Ebola Virus wait at a treatment centre in Bikoro Democratic Republic of Congo. Congo's Source: AP
Published 15 July 2019 at 5:41pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ኣርእስታት ዜና፡ ቻይና ነቶም ልዕሊ 1 ሚሊዮን ዝኾኑ እስላም ዊጉርስ ትገብሮ ናይ ሃውሪ ማእሰርቲ ከምትከታተሎ ናይ ኣውስትራሊያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ Marise Payne ገሊጻ ኣውስትራሊያ፡ በቲ እናለዓለ ዝኸይድ ዘሎ ጽፍሒ ማይ ተጠቂማ ቻይና ኣብ ፓሲፊክ ዝርከብ ጥርሑ ዝተርፍ ከባቢታት ክትጎብጦ ትኽእል እያ ዝብል ፍርሒ ኣሕዲራ። ኢቦላ ዝተለኽፈ ሰብ ኣብ ዲ አር ኮንጎ ከተማ ጎማ ተረኺቡ ብግጉይ መንነት፡ ኣብ ኢጣልያ ንልዕሊ ሰለስተ ዓመት ተኣሲሩ ዝጸንሐ ኤርትራዊ መድሃኔ ተስፋማርያም በርሀ ብዛዕባ ርእሱ ዝሃቦ ምስክርነት ሓቀኛ ምዃኑ ተረጋጊጹ ነጻ ተባሂሉ “ዳስ ዕርቂ ኣሕዋት ውድባት ህወሓትን ህዝባዊ ግምባርን" ዝተሰመየ ዘተ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ::
Published 15 July 2019 at 5:41pm
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