ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

እስራኤል ን29,000 ኤርትራዊያንን ሱዳናዊያንን ሓተቲ ዑቕባ፡ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ሰንፈላል ክነብሩ ምግባራ ዘሕፍር ፖሊሲ እዩ ተባሂሉ። (ካብ ኣርእስታት ዜና)

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Eritrean refugees with clenched fists in the air protest in front of the Embassy of Rwanda in north of Tel Aviv, Israel Source: EPA/JIM HOLLANDER

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Published 19 December 2019 at 7:31pm
Source: SBS

አር እስታት፡ ነቶም ብውሕዱ 1.5 ሚሊዮን ዶላር ኣብ ኣውስትራሊያ ኣውፊሮም ክነብሩን ክሰርሑን ዝፍቀደሎም መጻእተኛታት፡ ተወሳኺ ገንዘብ ከውፍሩ ክሕተቱ እዮም። ፕረሲደንት ኣመሪካ ብክልተ ምጥሓስ ሕጊ ብ ወከልቲ ህዝቢ ዝተኸሰ (impeached) ፕረሲደንት ኮይኑ። ኣብ ኒው ዛውዝ ወልስ ኣማኢት ናይ ባርዕ ጫካ ዝነደሉ ኣብዘሎ እዋን ናይ ሓደ ሰሙን ናይ ህጹጽ ኩነታት ኣዋጅ ተኣዊጁ። ስድራ ናይቲ ኣብ ሓደ ናይ ሽቓቕ ጉድጓድ ዝኣተወ ቆልዓ ብ ሓደ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኣፍሪቃ ካሕሳ ክወሃቡ ተበይንሎም።

Published 19 December 2019 at 7:31pm
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