ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ብሰንኪ ዓሌታዊ ግጭት ኣሻሓት ከምተቐትሉን ሚሊዮናት ሰባት ካብ መንበሪኦም ከምተፈናቐሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሚኑ። (SBS Tigrinya News)

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Source: Addis Fortune

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Published 26 September 2019 at 5:37pm
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ኣርእስታት ዜና ምውራድ ጥንሲ ገበን ዘየቑጽር ሓድሽ ሕጊ ኒው ሳውዝ ወልስ 26 ብ 14 ድምጺ ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ እቲ ክፍለግዝኣት ሓሊፉ። ኣብዙርያ ዓለም ዝግበር ምግሃስ ነጻነት መዲያ ንመሰል ሓሳብካ ብነጻነት ምግላጽን ደሞክራሲን ዝፈታተን ምዃኑ ተጣባቒት ሰብኣዊ መሰላትን ጠበቓን Amal Clooney ገሊጻ። ካብ ሓዳር ወጻኢ ግብረ ስጋ ምፍጻም ዝእግድ ሓዲሽ እማመ ሕጊ ድሕሪ ምቕራቡ፡ ኣሻሓት ኢንዶኖዢያዊያን ተመሃሮ ንሳልሳይ መዓልቶም ናይ ተቓዉሞ ሰልፊ ይገብሩ ኣለዉ። ናይ ኣመሪካ ፕረሲደንት ዶናልድ ትራምፕ ወግ ዓዊ ክሲ ክቐርበሉ ጻዊዒት ቀሪቡ። ብሰንኪ ዓሌታዊ ግጭት ኣሻሓት ከምተቐትሉን ሚሊዮናት ሰባት ካብ መንበሪኦም ከምተፈናቐሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሚኑ።

Published 26 September 2019 at 5:37pm
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