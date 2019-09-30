ሓንቲ ጓል 24 ኤርትራዊት ኣብ ብርዝቤን፡ ከባቢ ክረስትሜድ ዝርከብ መንበሪኣ ተቐቲላ።( Tigrinya News)

Source: Ch 7
Published 30 September 2019 at 5:27pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
ኣርእስታት ዜና፡ ብዕብየት ቁጠባ ኣውስትራሊያ ከምዝተኣማመንን ናብ ዝሓሸ ኩነታት ተምርሕ ምህላዋን ሚስተር ፍራይደንበርግ ገሊጹ። ፕረሲደንት ዶናልድ ትራምፕ ክኽሰስ ዝግበር ዘሎ ድፍኢት እናሓየለ ኣብዝኸደሉ እቲ ፕረሲደንት ዝበደሎ ከምዘይብሉ ይገልጽ ኣሎ። ኣብ ዶብ የመን-ሱዕዲ ዝተገብረ ኲናት ዕጡቕ ሖቲ የመን 500 ወተሃደራት ሱዕዲ ምዉታትን ቁሱላትን ከምዝገበረ ኣፍሊጡ። ሱዕዲ ዓረብ ግና ምላሽ ኣይሃበትሉን። ናይ ቀደም ፕረሲደንት ዙምባብወ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ትውልዲ ዓዱ ተቐቢሩ። ሓንቲ ጓል 24 ኤርትራዊት ኣብ ብርዝቤን፡ ከባቢ ክረስትሜድ ዝርከብ መንበሪኣ ተቐቲላ።
Published 30 September 2019 at 5:27pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share