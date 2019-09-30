ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሓንቲ ጓል 24 ኤርትራዊት ኣብ ብርዝቤን፡ ከባቢ ክረስትሜድ ዝርከብ መንበሪኣ ተቐቲላ።( Tigrinya News)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

News

Source: Ch 7

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 30 September 2019 at 5:27pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages

ኣርእስታት ዜና፡ ብዕብየት ቁጠባ ኣውስትራሊያ ከምዝተኣማመንን ናብ ዝሓሸ ኩነታት ተምርሕ ምህላዋን ሚስተር ፍራይደንበርግ ገሊጹ። ፕረሲደንት ዶናልድ ትራምፕ ክኽሰስ ዝግበር ዘሎ ድፍኢት እናሓየለ ኣብዝኸደሉ እቲ ፕረሲደንት ዝበደሎ ከምዘይብሉ ይገልጽ ኣሎ። ኣብ ዶብ የመን-ሱዕዲ ዝተገብረ ኲናት ዕጡቕ ሖቲ የመን 500 ወተሃደራት ሱዕዲ ምዉታትን ቁሱላትን ከምዝገበረ ኣፍሊጡ። ሱዕዲ ዓረብ ግና ምላሽ ኣይሃበትሉን። ናይ ቀደም ፕረሲደንት ዙምባብወ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ትውልዲ ዓዱ ተቐቢሩ። ሓንቲ ጓል 24 ኤርትራዊት ኣብ ብርዝቤን፡ ከባቢ ክረስትሜድ ዝርከብ መንበሪኣ ተቐቲላ።

Published 30 September 2019 at 5:27pm
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)

Homeland Report

'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ