ግብጺ፡ ዓቢ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ 7 ዓመታት ማይ ንክመልእ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን::( Tigrinya news)

Source: Ethiopian Government
Published 19 September 2019 at 5:09pm
Source: SBS
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ኣርእስታት ዜና ኣዛዚ ሓይልታት ነጻነት ርዋንዳ ተቐቲሉ። ድርብ ዜግነት ዘለዎም እሞ ኣብ ግብረሽበራ ዝዋፈሩ ሰባት ዜግነቶም ንምቕንጣጥ ቀሊል ዝገብር እማመ ሕጊ ቀሪቡ። ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ ማዕቀብ ትገብር፡፤ ግብጺ፡ ዓቢ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ 7 ዓመታት ማይ ንክመልእ ዘቕረበቶ እማመ ኢትዮጵያ ኣይተቐበለቶን:: ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ምርጫ ዉጽኢት ነጥቢ ተወዳደርቲ ተቐራራቢ ብምዃኑ ተዓዋቲ መንምዃኑ ዛጊት ኣይተገልጸን። ሬሳ ናይ ቀደም ፕረሲደንት ዙምባብወ ሮበርት ሙጋበ ናብቲ ኣብ ሃራረ ዝርከብ ስታዲዮም ሩፋሮ ተወሲዱ። ኣውስትራሊያ ባጀታ እወታዊ ዕብየት ከርእይ እዩ ክብል Treasurer Josh Frydenberg ገሊጹ
Published 19 September 2019 at 5:09pm
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