ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

መንእሰያት ኣፍሪቃዊያን ስደተኛታት ኣብ ኣውስትራሊያ ካብቶም ኣብ ኣውስትራሊያ ዝውለዱ መዛንኦም ብ 10 ዕጽፊ ብጥዕና ኣእምሮ ይሳቐዩ። (ካብ ዕለታዊ ዜና)

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News

the United States Senate shows a view of the Senate floor during the roll call vote in the impeachment trial against US President Trump Source: US SENATE TV

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Published 6 February 2020 at 7:22pm
Source: SBS

ኣርእስታት ዜና: ካብ ቻይና ብዛዕባ ዝግበር በረራታት ዝውሰድ ናይ ስራሕ ምሕላው ድሕነት ብዝሃቦ ግጉይ ሓበሬታ ሓደ ናይ ኳንታስ ሰራሕተኛ ካብ ስርሑ ተባሪሩ፡ ጉዳይ ፕረሲደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መጋባኣያ ሰነት ኣመሪካ ቀሪቡ እቲ ፕረሲደንት ነጻ ኮይኑ፡ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣውስትራሊያ ዝተሰዱ መንእሰያት ኣብ ኣዚዩ ልዑል ሓደጋ ጥዕና ኣእምሮ ከምዘለዉ ተፈሊጡ።

Published 6 February 2020 at 7:22pm
Source: SBS
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