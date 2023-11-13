መሓመድ ሳላሕ 200 ሽቶታት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣመዝጊቡ፣ ግጥማት ኤርትራ ተሰሪዞም፣ ኢትዮጵያ መጻረዪ ግጥማታ ከተካይድ ሞሮኮ ኣትያ፣
Credit: SBS
ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (13/11/2023) * ኢትዮጵያውያን ፎትየን ተስፋይ፣ ሰንበረ ተፈሪን ጽገ ገብረሰላማን ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ቦስቶን ተመራሪሐን ተዓዊተን፣ * ኤርትራ ኣብ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2026 ዘይትሳተፍ ምዃና ፊፋን ካፍን ብወግዒ ኣረጋጊጾም፣ * ሓድሽ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ገብረመድህን ሃይለ ኣንጻር ሲየራሊዮንን ቡርኪና ፋሶን ንዘለዎም መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2026 ዝኾንዎ ናይ መወዳእታ 23 ተጻወቲ መሪጹ፣ * ዓመተ 2023 ክትውዳእ ኣብ ትቃረበሉ ዘላ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ንቅድድም ብሽግለታ ዝቐየሩ ሓያሎ ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ካብ ምውድዳር ይሰናበቱ፣ * መሓመድ ሳላሕ መበል 200 ሽቶኡ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ድሕሪ ምምዝጋቡ ሊቨርፑል ተዓዊታ ናብ ካልኣይ ተርታ ደይባ፣ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ከኣ ምስ ቸልሲ ማዕረ ድሕሪ ምውጽኣ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ዓቂባ፣
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