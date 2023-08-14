ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ኣብ ቀዳማይ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ጋንትኡ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ፣ ኢማኑወል ማክሮን ኣብ ዋንጫ ዓለም ደቀንስትዮ ንኣውስትራልያ ክድግፍ'ዩ፣
Credit: Eurosport
ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (14/08/2023) * ሻምፒዮና ቅድድም ብሽግለታ ዓለም ሰንበት ተዛዚሙ-ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተቐዳደምቲ ደሓን ዝኾነ ምንቅስቓስ ኣርእዮም፣ * ኣብ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቀንስትዮ 2023 ስፐይን ኣንጻር ሽወደን፣ እንግሊዝ ኣንጻር ኣውስትራልያ ኣብ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ክራኸባ’የን፣ * ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑወል ማክሮን ኣውስትራልያን እንግሊዝን ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ክገጥማ’ንከለዋ ንኣውስትራልያ ከምዝድግፍ ኣፍሊጡ፣ * ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ክልተ ሽቶታት ኣመዝጊቡ ጋንትኡ ኒውካስትል ዩናይትድ ሓድሽ ወቕቲ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብገፊሕ ዓወት ጀሚራ ክትመርሖ ሓጊዙ፣
Share