ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ኣብ ቀዳማይ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ጋንትኡ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ፣ ኢማኑወል ማክሮን ኣብ ዋንጫ ዓለም ደቀንስትዮ ንኣውስትራልያ ክድግፍ'ዩ፣

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Credit: Eurosport

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ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (14/08/2023) * ሻምፒዮና ቅድድም ብሽግለታ ዓለም ሰንበት ተዛዚሙ-ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተቐዳደምቲ ደሓን ዝኾነ ምንቅስቓስ ኣርእዮም፣ * ኣብ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቀንስትዮ 2023 ስፐይን ኣንጻር ሽወደን፣ እንግሊዝ ኣንጻር ኣውስትራልያ ኣብ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ክራኸባ’የን፣ * ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑወል ማክሮን ኣውስትራልያን እንግሊዝን ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ክገጥማ’ንከለዋ ንኣውስትራልያ ከምዝድግፍ ኣፍሊጡ፣ * ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ክልተ ሽቶታት ኣመዝጊቡ ጋንትኡ ኒውካስትል ዩናይትድ ሓድሽ ወቕቲ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብገፊሕ ዓወት ጀሚራ ክትመርሖ ሓጊዙ፣

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"ዉዕሊ ፕሪቶርያ ንምዕንቃፍ ሓይልታት ኣምሓራ ብህዝቢ ትግራይ የሳብቡ ኣለዉ።" ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ።

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ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረት መርከብ: ዝሓዘቶ ነዳዲ ከይፍንጀር ተሰጊኡ ዝጸንሐ ግዒዙ ። (ሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ 13 ነሓሰ 2023)

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መርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ምቕጻሉ ገሊጹ።( ጸብጻብ)

Haemorrhagic stroke, CT scan

ሕማም ወቕዒ (ስትሮክ)፡ ሳዕቤኑን ክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምቲታትን።