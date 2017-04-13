ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (13/04/2017)

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Weekly Sport (13 04 2017)

Weekly Sport (13 04 2017) Source: Teambahrainmerida Olympicchannel Nike Clubantetam.com

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Published 13 April 2017 at 3:53pm
By SBS Tigrinya
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ኣብ ነዘርላንድስ ኣብ ዝተኻየደ ኤን ኤን ሮተርዳም ማራቶን መስከረም ኣሰፋ ተዓዊታ: ኣብ ፌስቲቫል ጉያ እግሪ ኦክላንድ ኤርትራዊ ሰመረኣብ ገብረኪዳን ጎብለል ኮይኑ፡ ቅድድም ብሽክለታ ቩወልታ ኣል ፓይስ ቫስኮ 2017 ብዓወት ኣሌሃንድሮ ቫርልቨርደ ተዛዚሙ፡ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ጋንትኡ ቀዳመይቲ ክትወጽእ ሓጊዙ፡ ኦሎምፒክስ ቻነል African Cycling Revolution ዝብል ናይ ፊልም መደብ ዘርጊሑ፡ ዘርእሰናይ ታደሰን ለሊሳ ደሲሳን ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ግንቦት ፈተነ ምፍጻም ውድድር ማራቶን ትሕቲ ክልተ ሰዓት ከካይዱዮም፡

Published 13 April 2017 at 3:53pm
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