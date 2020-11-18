ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኣብ ዘበነ ኮቪድ ዝጀመረ ካብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕ እናተለምደን እናተፈትወን ዝኸይድ ዘሎ ሓድሽ ንቡር። (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)Play10:06ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.4MB)Published 18 November 2020 at 2:43pmSource: SBS ብመሰረት ዝተገብረ መጽናዕቲ ዝበዝሑ ሰራሕተኛታት ድሕሪ ኮቪድ-19 ኣብ ገዛኦም ኮይኖም ምስራሕ ክቕጽሉ እዮም ዝደልዩ።Published 18 November 2020 at 2:43pmSource: SBSShareLatest podcast episodesቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ