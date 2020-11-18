ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ዘበነ ኮቪድ ዝጀመረ ካብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕ እናተለምደን እናተፈትወን ዝኸይድ ዘሎ ሓድሽ ንቡር። (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

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Published 18 November 2020 at 2:43pm
Source: SBS

ብመሰረት ዝተገብረ መጽናዕቲ ዝበዝሑ ሰራሕተኛታት ድሕሪ ኮቪድ-19 ኣብ ገዛኦም ኮይኖም ምስራሕ ክቕጽሉ እዮም ዝደልዩ።

Published 18 November 2020 at 2:43pm
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